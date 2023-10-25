Умєров обговорив із міністром оборони Данії пришвидшення передачі Україні винищувачів F-16
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з очільником міноборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном питання пришвидшення передачі винищувачів F-16
Про це він повідомив у Facebook.
Зустріч очільників оборонних відомств двох країн відбулася в Києві.
"Данія – одна з країн, яка очолює зусилля міжнародної коаліції з підготовки пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і постачання F-16 в Україну", - написав Умєров.
Окрім винищувачів, сторони обговорили питання розмінування деокупованих територій, фахову підготовку українських військовослужбовців, співпрацю щодо впровадження ІТ в українському війську та надання додаткової допомоги.
Нагадаємо, що вчора з Поульсеном зустрівся президент Володимир Зеленський.
Що відомо про F-16 для України
21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16.
У Данії зазначили, що поставлять Україні 19 літаків за умови невикористання їх на території РФ. Відомо, що перша група пілотів уже розпочала навчання на F-16 у Данії. Водночас міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен заявив, що країна зможе передати Україні перші F-16 вже у березні-квітні 2024 року. Нідерланди нададуть нашій країні 42 винищувачі. Водночас Норвегія надасть Україні F-16, але точна їхня кількість невідома.
15 вересня Бельгія приєдналася до навчання українських пілотів на F-16.
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