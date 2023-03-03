Про це він заявив на брифінгу президентів Латвії та України, який транслювався в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми підтримуємо мирний план президента Зеленського, який складається з 10 кроків. Мирна формула дозволить створити довгостроковий мир, який буде ґрунтуватися на нормах міжнародного права, згідно з якими території України визнані світом у межах 1991 року. Звичайно, коли Україна увійде до складу європейської родини, це допоможе також стримувати Росію у її агресивних діях", - пояснив Левітс

Президент Латвії наголосив на важливості вступу України до НАТО

"Росія повністю відповідальна за зупинення цієї війни. Лише РФ може зупинити цю криваву війну. Однак лише Україна буде вирішувати на яких умовах можливий мир. Оскільки очевидно, що довготривалий мир означатиме повну територіальну цілісність України. Також хочу наголосити, що Україна має повне право вступати до безпекових альянсів. Україна має стати членом НАТО. Саме тому Латвія підтримує Україну на її євроатлантичному шляху", - додав він.