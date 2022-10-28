Про це повідомив очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у ефірі Еспресо.

"Умови реінтеграції ми маємо закладати зараз, до деокупації. І реінтеграція має розпочатися разом із деокупацією. Зокрема йдеться про деколонізацію Криму, мається на увазі видворення майже мільйона громадян Росії, які незаконно поселилися в тимчасово окупованому Криму", - сказав він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу зазначив, що росіяни, які незаконно оселилися на тимчасово окупованому півострові, будуть заважати Україні проводити реінтеграцію.

"І це теж входить до реінтеграції, бо ми не зможемо нічого зробити в Криму з моменту відновлення державного суверенітету України, якщо ці люди будуть там продовжувати жити і заважати нам", - додав він.

15 серпня Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму та Севастополя.

Перехідне правосуддя щодо Криму має враховувати всі аспекти життя під час окупації - цей процес є дуже складним.

Час проговорювати та виробляти офіційну політичну позицію щодо того, який статус буде в Криму після закінчення війни та повернення контролю над ним.