Окупанти на захопленій Запорізькій АЕС знизили вимоги для працевлаштування, бо бракує персоналу, - Центр нацспротиву
Російські війська знизили вимоги для працевлаштування на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, через дефіцит працівників
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції й відтак намагається його подолати за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.
Окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для деяких вакансій на станції для того, аби можна було ввезти відповідний персонал з Росії та замінити ним українців, які в більшості відмовляються укладати договір з Росатомом.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Енергодар частішають випадки викрадень працівників Запорізької атомної електростанції, які не погоджуються підписувати контракти з ворогом. Родичам викрадених не повідомлять про місця утримання.
Раніше армія РФ заблокувала доступ на станцію майже 1500 українським працівникам. Нині росіяни не можуть запустити чи експлуатувати енергоблоки.
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- У російських окупантів не має можливості відмовитись від працівників ЗАЕС, які не хочуть підписувати контракти з Росатомом.
- 28 лютого стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння з приводу поновлення артилерійських обстрілів неподалік ЗАЕС та тимчасової втрати нею єдиної резервної лінії електропередач.
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