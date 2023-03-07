Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції й відтак намагається його подолати за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.

Окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для деяких вакансій на станції для того, аби можна було ввезти відповідний персонал з Росії та замінити ним українців, які в більшості відмовляються укладати договір з Росатомом.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Енергодар частішають випадки викрадень працівників Запорізької атомної електростанції, які не погоджуються підписувати контракти з ворогом. Родичам викрадених не повідомлять про місця утримання.

Раніше армія РФ заблокувала доступ на станцію майже 1500 українським працівникам. Нині росіяни не можуть запустити чи експлуатувати енергоблоки.