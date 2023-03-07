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Окупанти на захопленій Запорізькій АЕС знизили вимоги для працевлаштування, бо бракує персоналу, - Центр нацспротиву

7 березня, 2023 вiвторок
12:32
війна з Росією Запорізька АЕС

Російські війська знизили вимоги для працевлаштування на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, через дефіцит працівників

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції й відтак намагається його подолати за будь-яку ціну", - йдеться у повідомленні.

Окупаційне керівництво ЗАЕС знизило вимоги для деяких вакансій на станції для того, аби можна було ввезти відповідний персонал з Росії та замінити ним українців, які в більшості відмовляються укладати договір з Росатомом.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому місті Енергодар частішають випадки викрадень працівників Запорізької атомної електростанції, які не погоджуються підписувати контракти з ворогом. Родичам викрадених не повідомлять про місця утримання.

Раніше армія РФ заблокувала доступ на станцію майже 1500 українським працівникам. Нині росіяни не можуть запустити чи експлуатувати енергоблоки.

  • Росія навмисне блокує ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС.
  • 20 лютого росіяни розмістили в бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, там вони очікують перекидання на Донецьку ділянку фронту.
  • У російських окупантів не має можливості відмовитись від працівників ЗАЕС, які не хочуть підписувати контракти з Росатомом.  
  • 28 лютого стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння з приводу поновлення артилерійських обстрілів неподалік ЗАЕС та тимчасової втрати нею єдиної резервної лінії електропередач.
  • 2 березня повідомлялося, що Служба безпеки України завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох українських АЕС, яку розробляли в Харкові.
  • Російські солдати прораховують сценарії відходу та, ймовірно, планують вивезти частину обладнання із Запорізької атомної електростанції.  
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
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