Унаслідок обстрілів окупантів у Нікополі пошкоджені автовокзал, бібліотека й лінії електропередачі, у Кам’янському - поранена жінка
За добу, 29 серпня, рашисти обстріляли автовокзал, бібліотека й лінії електропередачі в Нікополі та у Кам’янському - повністю знищений будинок, ще близько десяти пошкоджені, також постраждали електромережі та газогін
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко.
"Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький", - йдеться в повідомленні.
По Нікопольському району російська армія гатила з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії.
"У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин", - пише Резніченко.
Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко додає, що у місті постраждала жінка.
"Травмовано жительку міста, наразі, вона перебуває в лікарні", - написав Євтушенко.
Також в області внаслідок обстрілів рашистів у селі Кам’янське Червоногригорівської громади поранена 50-річна жінка, один будинок повністю знищений, ще до 10 - пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.
Армія РФ запустила ракети по Криворізькому та Дніпровському районах. Нині детальна інформація щодо пошкодження та постраждалих уточнюється.
- На Дніпропетровщині 27 серпня російський агресор атакував Нікополь некерованими ракетами.
- 28 серпня Резніченко заявив, що рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів" та "ураганів". Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.
- Увечері стало відомо, що окупанти знову обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетрівщини, загинула 67-річна жінка.
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