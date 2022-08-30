Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровська ОВА Валентин Резніченко.

"Російські окупаційні війська атакували три райони - Нікопольський, Дніпровський та Криворізький", - йдеться в повідомленні.

По Нікопольському району російська армія гатила з реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої артилерії.

"У Нікополі пошкоджені автовокзал, магазини та дитяча бібліотека. Виведені з ладу дві лінії електропередач. Одну електрики уже включили. Іншу лагодять. На зараз без світла до 500 родин", - пише Резніченко.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко додає, що у місті постраждала жінка.

"Травмовано жительку міста, наразі, вона перебуває в лікарні", - написав Євтушенко.

Також в області внаслідок обстрілів рашистів у селі Кам’янське Червоногригорівської громади поранена 50-річна жінка, один будинок повністю знищений, ще до 10 - пошкоджені. Зачепило електромережі та газогін.

Армія РФ запустила ракети по Криворізькому та Дніпровському районах. Нині детальна інформація щодо пошкодження та постраждалих уточнюється.

На Дніпропетровщині 27 серпня російський агресор атакував Нікополь некерованими ракетами.

28 серпня Резніченко заявив, що рашисти усю ніч били по Дніпропетровщині з "градів" та "ураганів". Зокрема, Нікопольський район ворог накрив вогнем з "градів" та важкої артилерії. Обійшлося без постраждалих. Сам Нікополь росіяни обстріляли тричі. Понівечили кілька житлових будинків та автівок. Без світла лишилися понад 1 500 родин.

Увечері стало відомо, що окупанти знову обстріляли Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетрівщини, загинула 67-річна жінка.

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