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Головна Економіка Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів питної води, – Укргідроенерго

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів питної води, – Укргідроенерго

7 вересня, 2023 четвер
16:03
Економіка Каховська ГЕС, підтоплення

Унаслідок підриву окупантами греблі Каховської ГЕС три місяці тому Україна втратила 35 - 40% запасів питної води, яку могла б споживати протягом року

Про це повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Як свідчать супутникові знімки та відеоматеріали військових, станція відновленню не підлягає, тому потрібно буде здійснювати її демонтаж і будувати нову ГЕС.

"Найгірше для нас - це те, що ми втратили 35-40% прісної води. У нас було до підриву приблизно 16 - 18,6 млн кубокілометрів води. Залишилося в руслі річки 3 - 3,5 млн кубокілометрів води. Тобто ви втратили більш ніж 15 млн кубокілометрів води", - сказав Сирота.

Він зазначив, що такі об'єми води Україна могла б споживати протягом року.

Сирота зазначив, що Кабмін у липні затвердив експериментальний проєкт відбудови тимчасової гідроспоруди. На сьогодні проєкт розроблено, допрацьовується кошторисна документація. Потім буде проведено процедуру щодо визначення підрядної організації, яка здійснюватиме роботи.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

Новини
Україна
Війна з Росією
Каховська ГЕС
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