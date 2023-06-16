Унаслідок ракетної атаки на Київщині постраждали водій на автошляху та жінка у будинку
Прокуратура розпочала розслідування поранення мирних жителів та пошкодження будинку внаслідок ракетної атаки російської армії на Київщину
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку. Унаслідок ракетного удару в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, розпочалась пожежа.
За даними Офісу генпрокурора, слідство встановило, що від удару в будинок постраждала 82-річна жінка.
Також поранення отримав водій, який рухався по автошляху.
В одному з районів області пошкоджено домівки та магазин.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Фото: Андрій Нєбитов
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