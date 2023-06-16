Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив, що збройні сили країни-агресора здійснили чергову ракетну атаку. Унаслідок ракетного удару в одному із районів Київщини пошкоджено приватні будинки, розпочалась пожежа.

За даними Офісу генпрокурора, слідство встановило, що від удару в будинок постраждала 82-річна жінка.

Також поранення отримав водій, який рухався по автошляху.

В одному з районів області пошкоджено домівки та магазин.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Фото: Андрій Нєбитов