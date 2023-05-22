Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там нагадали, що внаслідок обстрілу було знеструмлено окуповану Запорізьку АЕС. Нині її вже заживили.

"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. У Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій Укренерго та операторів систем розподілу (обленерго). Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що споживачів заживили за резервними схемами.

Також унаслідок атаки росіян пошкоджено мережі обленерго на Дніпропетровщині. Там енергетики працюють над поверненням світла в оселі громадян.

Попри пошкодження триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній. Енергосистема працює стабільно, резюмували в Укренерго.