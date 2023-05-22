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Унаслідок російської атаки в ніч на 22 травня зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура України

22 травня, 2023 понедiлок
12:28
Війна з Росією відключення електроенергії

Унаслідок масованого російського обстрілу України, який стався в ніч на 22 травня, зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура. Зокрема, було знеструмлено ЗАЕС

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Там нагадали, що внаслідок обстрілу було знеструмлено окуповану Запорізьку АЕС. Нині її вже заживили.

"На жаль, енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. У Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій Укренерго та операторів систем розподілу (обленерго). Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що споживачів заживили за резервними схемами.

Також унаслідок атаки росіян пошкоджено мережі обленерго на Дніпропетровщині. Там енергетики працюють над поверненням світла в оселі громадян.

Попри пошкодження триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній. Енергосистема працює стабільно, резюмували в Укренерго.

Новини
Суспільство
Україна
Запорізька АЕС
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