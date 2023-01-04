Уночі окупанти атакували Запоріжжя, пошкоджено 8 будинків та дитсадок

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

За його попередніми даними, унаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 4 січня в місті пошкоджено 8 багатоповерхівок: "у них повилітали вікна та зруйновано балкони".

Також ураження зазнала будівля дитсадка, як пише секретар міськради, "там теж вибито шибки і частково ушкоджено дах".

Раніше Анатолій Куртєв поінформував про людину, яка отримала осколкове поранення. Нині секретар звітував про ще одну постраждалу, а саме жінку з легкими пораненнями.

"Поруч з будинками зараз зяє величезна сорокаметрова воронка та стоять понівечені автомобілі. Дякувати Богу, що рашистська ракета не влучила в самі багатоповерхівки та всі люди живі", - написав секретар Запорізької міськради.

Нагадаємо, упродовж 3 січня росіяни обстрілювали територію Херсонщини 73 рази, унаслідок чого двоє людей загинуло, а ще п'ятеро - зазнали поранень.

3 січня окупанти гатили по Донецькій області: у Кураховому снаряд влучив у житловий будинок, у Костянтинівці під вогнем опинилася промислова зона, у Бахмуті - історична будівля.

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