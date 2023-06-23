Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

"Вночі застосували тактичну авіацію в нетиповий спосіб - вдарили в район Антонівського мосту, там, де вони раніше не бомбардували. Більше тяжіли до Бериславського району. А зараз така собі помста за Чонгар", - розповіла Гуменюк.

За її даними, окупанти посилили обстріли Херсонської області. Зокрема, правого берега Дніпра. Так, вони здійснили 91 обстріл, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення. Такого не було впродовж кількох днів, поки тривала евакуація, а окупанти перебували на більш віддалених позиціях – у деяких місцях їх відкинули на 15 км.

Вибух на Чонгарському мосту

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму.

За даними херсонського колаборанта Володимира Сальдо, удар був здійснений нібито англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає. Пізніше він пригрозив ударами по мостах в Одеській області.

У ГУР сказали, що це планомірна робота Сил оборони й партизанів, які чекають повернення української влади в Крим.