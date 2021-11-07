УПЛ: "Десна" перемогла "Львів" у заключному матчі 14-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На "Арені Львів" чернігівці вийшли вперед невдовзі після перерви, коли забив Владислав Калитвинцев. На 82-й хвилині перевагу "Десни" збільшив Тарас Завійський.

"Десна" перемогла "Львів" 2:0, набрала 21 очко та піднялася на сьоме місце. "Львів" має 10 пунктів та йде 13-м.

Чемпіонат України

14-й тур

7 листопада

"Львів" - "Десна" 0:2

Голи: Калитвинцев, 52, Завійський, 82

Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".

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