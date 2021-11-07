УПЛ: "Десна" перемогла "Львів" у заключному матчі 14-го туру
У матчі 14-го туру чемпіонату України з футболу "Десна" переграла на виїзді "Львів"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На "Арені Львів" чернігівці вийшли вперед невдовзі після перерви, коли забив Владислав Калитвинцев. На 82-й хвилині перевагу "Десни" збільшив Тарас Завійський.
"Десна" перемогла "Львів" 2:0, набрала 21 очко та піднялася на сьоме місце. "Львів" має 10 пунктів та йде 13-м.
Чемпіонат України
14-й тур
7 листопада
"Львів" - "Десна" 0:2
Голи: Калитвинцев, 52, Завійський, 82
Нагадаємо, 5 листопада у стартовому матчі 14-го туру "Олександрія" перемогла "Металіст 1925".
- 6 листопада, "Маріуполь" переграв у гостях "Минай".
- Також у суботу "Ворскла" у Києві у меншості переграла "Динамо".
- У найрезультативнішому матчі туру "Чорноморець" в Львові переграв "Рух" з рахунком 4:3.
- У неділю "Дніпро-1" переміг у гостях "Інгулець" завдяки голу Артема Довбика.
- Крім цього, 7 листопада "Шахтар" переміг "Колос" та вийшов на перше місце в турнірній таблиці.
- У Запоріжжі "Зоря" на своєму полі перемогла "Верес" та вийшла на третє місце.
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