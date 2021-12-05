УПЛ: "Десна" та "Маріуполь" влаштували "перестрілку" з 6 голами

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Десна" невдало розпочала матч та вже на початку другого тайму поступалася 0:2 - дубль зробив Олексій Кащук.

На 51-й хвилині Леван Арвеладзе скоротив відставання чернігівців, а ще за 6 хвилин Владлен Юрченко зрівняв рахунок.

"Десна" на 75-й хвилині втратила шанс зрівняти рахунок - Пилип Будківський не реалізував пенальті. Команда з Чернігова досягла свого на 80-й хвилині, коли її вперед вивів Вікентій Волошин.

Проте, перемогу "Десна" не втримала. У компенсований арбітром час від поразки "Маріуполь" врятував Кащук, який оформив хет-трик.



"Десна" має 25 очок та йде сьомою. "Маріуполь" з 8 пунктами - 16-й.

Чемпіонат України

17-й тур

5 грудня

"Десна" - "Маріуполь" 3:3

Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 48, 90+1

На 75-й хвилині Будківський не реалізував пенальті

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