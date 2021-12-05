УПЛ: "Десна" та "Маріуполь" влаштували "перестрілку" з 6 голами
У 17-му турі чемпіонату України з футболу "Десна" у Чернігові не змогла переграти "Маріуполь"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Десна" невдало розпочала матч та вже на початку другого тайму поступалася 0:2 - дубль зробив Олексій Кащук.
На 51-й хвилині Леван Арвеладзе скоротив відставання чернігівців, а ще за 6 хвилин Владлен Юрченко зрівняв рахунок.
"Десна" на 75-й хвилині втратила шанс зрівняти рахунок - Пилип Будківський не реалізував пенальті. Команда з Чернігова досягла свого на 80-й хвилині, коли її вперед вивів Вікентій Волошин.
Проте, перемогу "Десна" не втримала. У компенсований арбітром час від поразки "Маріуполь" врятував Кащук, який оформив хет-трик.
"Десна" має 25 очок та йде сьомою. "Маріуполь" з 8 пунктами - 16-й.
Чемпіонат України
17-й тур
5 грудня
"Десна" - "Маріуполь" 3:3
Голи: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 - Кащук, 29, 48, 90+1
На 75-й хвилині Будківський не реалізував пенальті
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