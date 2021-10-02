УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 25 вересня, "Динамо" переграло у Львові "Рух" - 2:0 - та набрало 25 очок. "Шахтар" у Києві переміг "Верес" 4:1 та має 22 пункти.

У 10-му турі динамівці та "гірники" зіграють 3 жовтня у Києві.

9-й тур фінішував 27 вересня у Одесі грою "Чорноморець" - "Інгулець", команди зіграли внічию - 1:1.

Чемпіонат України

10-й тур



1 жовтня



"Маріуполь" - "Рух" 0:2



Голи: Таллес, 25, Климчук, 37

2 жовтня



14:00 "Колос" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Львів" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"



19:30 "Ворскла" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 2"

3 жовтня



14:00 "Верес" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Зоря" - "Десна". Трансляція - УНІАН



17:00 "Металіст 1925" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Динамо" - "Шахтар". Трансляція - "2+2"

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