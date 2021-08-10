УПЛ: результати всіх матчів 3-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після перемоги над "Інгульцем" "Десна" одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Після третього туру в чернігівців 9 очок. Команда забила 7 голів, а пропустила лише один.



Друге-третє місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 очок і жодного програного матчу.



"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок. "Динамо" йде п'ятим, в них теж 6 очок, але лише два зіграних матчі.



"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.



Українська Прем'єр-ліга



3-й тур



6 серпня



"Металіст 1925" - "Чорноморець" 3:2



Голи: Батюшин, 23, Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43



7 серпня



"Рух" - "Верес" 2:1



Голи: Борячук, 6, Климчук, 10 - Шестаков, 40



"Шахтар" - "Олександрія" 1:2



Голи: Корнієнко, 15 - Третяков, 6, Ковалець, 21



"Дніпро-1" - "Маріуполь" 2:1



Голи: Довбик, 15, Назаренко, 30 - В'юнник, 77



8 серпня



"Зоря" - "Динамо" 1:2



Голи: Фрімпонг, 90+3 - Сирота, 17, Буяльський, 80



"Ворскла" - "Львів" 4:1



Голи: Кане, 2, Тіль, 11, Степанюк, 38, 70



9 серпня



"Десна" - "Інгулець" 2:0



Голи: Безбородько, 86, 90+1





6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".

9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.

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