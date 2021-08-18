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УПЛ: розклад і результати усіх матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу

18 серпня, 2021 середа
09:00
Спорт Інгулець

Сьогодні, 18 серпня, у 4-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Інгульця"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

13 серпня

"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0

Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 серпня

"Верес" - "Ворскла" 1:1

Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)
"Десна" - "Дніпро-1" 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78
"Зоря" - "Минай" 1:1

Голи: Сайядманеш, 65 - Горін, 53
15 серпня

"Колос" - "Рух" 1:1

Голи: Новак, 65 - Борячук, 24
"Львів" - "Олександрія" 1:1

Голи: Реннан, 45+3 - Спінеллі, 53
16 серпня

"Маріуполь" - "Чорноморець" 2:3

Голи: Кулаков, 13, Мішньов, 81 (пен.) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путрія, 55 (пен.)
18 серпня

19:30 "Інгулець" - "Динамо". Трансляція - ТК "Футбол"

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