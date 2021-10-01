УПЛ: розклад матчів і трансляцій 10-го туру чемпіонату України з футболу
У 10-му турі УПЛ київське "Динамо" зіграє проти донецького "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 25 вересня, "Динамо" переграло у Львові "Рух" - 2:0 - та набрало 25 очок. "Шахтар" у Києві переміг "Верес" 4:1 та має 22 пункти.
У 10-му турі динамівці та "гірники" зіграють 3 жовтня у Києві.
9-й тур фінішував 27 вересня у Одесі грою "Чорноморець" - "Інгулець", команди зіграли внічию - 1:1.
Чемпіонат України
10-й тур
1 жовтня
19:30 "Маріуполь" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"
2 жовтня
14:00 "Колос" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Львів" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Ворскла" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 2"
3 жовтня
14:00 "Верес" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Зоря" - "Десна". Трансляція - УНІАН
17:00 "Металіст 1925" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Динамо" - "Шахтар". Трансляція - "2+2"
Таблиця перед 10-м туром:
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
- Після цього "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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