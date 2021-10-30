УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
У 13-му турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти "Десни", а на "Динамо" чекає зустріч з "Маріуполем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 12-му турі 24 жовтня перемогло у Києві "Дніпро-1" - 2:0. "Шахтар" на день раніше за чисельної переваги переграв у Полтаві "Ворсклу" - 2:0.
Кияни мають 32 очка та лідирують. "Шахтар" з 29 пунктами другий. "Ворскла" має 24 бала та йде третьою.
Чемпіонат України
13-й тур
30 жовтня
14:00 "Маріуполь" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Шахтар" - "Десна". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Інгулець" - "Верес". Трансляція - "Футбол 2"
31 жовтня
14:00 "Колос" - ПФК "Львів". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Рух" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Металіст 1925" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 1"
1 листопада
17:00 "Дніпро-1" - "Минай". Трансляція - УНІАН
19:30 "Ворскла" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 23 жовтня "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості.
- "Динамо" 24 жовтня перемогло на своєму полі "Дніпро-1" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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