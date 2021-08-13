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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

13 серпня, 2021 п'ятниця
07:00
Спорт Лассіна Траоре

У 4-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Інгульця", а "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Після 3-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо" та  "Десна". У чернігівців і киян по 9 очок. Слідом третє-четверте місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 балів і жодного програного матчу.

"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок.

"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.

Українська Прем'єр-ліга

3-й тур

13 серпня

19:30 "Шахтар" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"

14 серпня

17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 2"

19:30 "Зоря" - "Минай". Трансляція - УНІАН ТБ

19:30 "Десна" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"

15 серпня

17:00 "Колос" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Львів" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"

16 серпня

19:00 "Маріуполь" - "Чорноморець". Трансляція - ТК "Футбол"

18 серпня

19:30 "Інгулець" - "Динамо". Трансляція - ТК "Футбол"

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