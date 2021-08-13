УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
У 4-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Інгульця", а "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.
Після 3-го туру турнірну таблицю УПЛ очолюють "Динамо" та "Десна". У чернігівців і киян по 9 очок. Слідом третє-четверте місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 балів і жодного програного матчу.
"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок.
"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
13 серпня
19:30 "Шахтар" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
14 серпня
17:00. "Верес" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Зоря" - "Минай". Трансляція - УНІАН ТБ
19:30 "Десна" - "Дніпро-1". Трансляція - "Футбол 2"
15 серпня
17:00 "Колос" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Львів" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"
16 серпня
19:00 "Маріуполь" - "Чорноморець". Трансляція - ТК "Футбол"
18 серпня
19:30 "Інгулець" - "Динамо". Трансляція - ТК "Футбол"
- 6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".
- 9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.
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