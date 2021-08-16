УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
У 4-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Інгульця"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
13 серпня
"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80
14 серпня
"Верес" - "Ворскла" 1:1
Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)
"Десна" - "Дніпро-1" 2:1
Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78
"Зоря" - "Минай" 1:1
Голи: Сайядманеш, 65 - Горін, 53
15 серпня
"Колос" - "Рух" 1:1
Голи: Новак, 65 - Борячук, 24
"Львів" - "Олександрія" 1:1
Голи: Реннан, 45+3 - Спінеллі, 53
16 серпня
19:00 "Маріуполь" - "Чорноморець". Трансляція - ТК "Футбол"
18 серпня
19:30 "Інгулець" - "Динамо". Трансляція - ТК "Футбол"
- 13 серпня у першому матчі 4-го туру УПЛ донецький "Шахтар" переміг харківський "Металіст 1925".
- 14 серпня у матчі 4-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Дніпро-1".
- Інший матч 4-го туру "Верес" - "Ворскла" закінчився внічию.
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