УПЛ: який вигляд має таблиця після 3-го туру чемпіонату України з футболу
Після третього туру УПЛ "Шахтар" і "Динамо" не йдуть в зоні Ліги чемпіонів, а таблицю очолює "Десна"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після перемоги над "Інгульцем" "Десна" одноосібно очолила турнірну таблицю УПЛ. Після третього туру в чернігівців 9 очок. Команда забила 7 голів, а пропустила лише один.
Друге-третє місце ділять "Ворскла" та "Дніпро-1" в яких по 7 очок і жодного програного матчу.
"Шахтар" після сенсаційної поразки "Олександрії" (1:2) займає лише сьому позицію і має 6 очок. "Динамо" йде п'ятим, в них теж 6 очок, але лише два зіграних матчі.
"Інгулець" та "Чорноморець" розташувались на останньому місці, в них по 0 очок і 9 пропущених м'ячів.
- 6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".
- 9 серпня у заключному матчі 3-го туру УПЛ чернігівська "Десна" перемогла "Інгулець" з смт Петрове.
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