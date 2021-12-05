УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 17-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 17-му турі "Шахтар" розгромив "Львів" 6:1, а "Динамо" перемогло "Верес" - 3:0. В обох команд по 44 очка, однак донеччани випереджають киян, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

17-й тур фінішує 6 грудня матчем "Дніпро-1" - "Чорноморець".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb