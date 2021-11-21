УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після першого кола чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Динамо" у 15-му турі Української Прем'єр-ліги перемогло у Києві "Чорноморець" - 6:1. "Шахтар у столиці здолав "Рух" 2:0. В обох команд стало по 38 очок, однак кияни випереджають донеччан, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.

На третій позиції з 31 пунктом перше коло завершила "Ворскла", яка 21 листопада розгромила "Маріуполь" з рахунком 5:1.

Перше коло УПЛ завершиться 22 листопада матчем "Верес" - "Металіст 1925".





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