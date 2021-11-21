УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після першого кола чемпіонату України
За підсумками першого кола чемпіонату України турнірну таблицю очолюють "Динамо" та "Шахтар"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Динамо" у 15-му турі Української Прем'єр-ліги перемогло у Києві "Чорноморець" - 6:1. "Шахтар у столиці здолав "Рух" 2:0. В обох команд стало по 38 очок, однак кияни випереджають донеччан, завдяки кращій різниці забитих та пропущених м'ячів.
На третій позиції з 31 пунктом перше коло завершила "Ворскла", яка 21 листопада розгромила "Маріуполь" з рахунком 5:1.
Перше коло УПЛ завершиться 22 листопада матчем "Верес" - "Металіст 1925".
- Нагадаємо, 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
- 20 листопада "Зоря несподівано поступилася на виїзді "Львову".
- "Шахтар" у суботу на останніх хвилинах матчу вирвав перемогу над "Рухом".
- 21 листопада "Ворскла" на своєму полі перемогла "Маріуполь" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці.
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