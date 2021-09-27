УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 9-го туру чемпіонату України
Після 9-го туру чемпіонату України з футболу "Динамо" зберігає лідерство та відрив у 3 очка від "Шахтаря"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 25 вересня, "Динамо" переграло у Львові "Рух" - 2:0 - та набрало 25 очок. "Шахтар" у Києві переміг "Верес" 4:1 та має 22 пункти.
У наступному турі динамівці та "гірники" зіграють 3 жовтня у Києві.
9-й тур фінішував 27 вересня у Одесі грою "Чорноморець" - "Інгулець", команди зіграли внічию - 1:1.
Чемпіонат України
9-й тур
27 вересня
"Чорноморець" - "Інгулець" 1:1
Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (пен.)
26 вересня
"Десна" - "Металіст 1925" 1:2
Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49
"Дніпро-1" - "Зоря" 0:4
Голи: Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Захедітабар, 90+1
Вилучення: Когут, 82 ("Дніпро-1")
"Минай" - "Львів" 1:2
Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56
25 вересня
"Рух" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38
"Шахтар" - "Верес" 4:1
Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30
"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1
Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25
24 вересня
"Колос" - "Ворскла" 0:1
Гол: О. Тіль, 36
- Нагадаємо, 25 вересня у 9-му турі чемпіонату України "Шахтар" переграв у Києві "Верес".
- Після цього "Динамо" переграло у Львові "Рух" та повернуло собі одноосібне лідерство.
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