УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 9-го туру чемпіонату України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 25 вересня, "Динамо" переграло у Львові "Рух" - 2:0 - та набрало 25 очок. "Шахтар" у Києві переміг "Верес" 4:1 та має 22 пункти.

У наступному турі динамівці та "гірники" зіграють 3 жовтня у Києві.

9-й тур фінішував 27 вересня у Одесі грою "Чорноморець" - "Інгулець", команди зіграли внічию - 1:1.

Чемпіонат України

9-й тур



27 вересня

"Чорноморець" - "Інгулець" 1:1

Голи: Смирний, 39 - Бартуловіч, 87 (пен.)

26 вересня

"Десна" - "Металіст 1925" 1:2

Голи: Тотовицький, 12 - Марлісон, 1, Кравченко, 49

"Дніпро-1" - "Зоря" 0:4

Голи: Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Захедітабар, 90+1

Вилучення: Когут, 82 ("Дніпро-1")

"Минай" - "Львів" 1:2

Голи: Байдал, 43 - Якимець, 21, Шина, 56

25 вересня

"Рух" - "Динамо" 0:2

Голи: Циганков, 28 (пен.), Гармаш, 38

"Шахтар" - "Верес" 4:1

Голи: Мірошник (авт.), Тете, 55, Марлос, 78 (пен.), Траоре, 86 - Пасіч, 30

"Олександрія" - "Маріуполь" 2:1

Голи: Третьяков, 35 (пен.), Кожушко, 85 - Спіровскі, 25

24 вересня

"Колос" - "Ворскла" 0:1

Гол: О. Тіль, 36





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb