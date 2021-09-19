УПЛ: "Зоря" розгромила "Чорноморець", "Львів" не зміг вдома здолати "Металіст 1925"
У 8-му турі чемпіонату України з футболу "Зоря" перемогла у Запоріжжі "Чорноморець" з рахунком 3:0, а "Львів" на своєму полі зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925" з Харкова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Зоря", завдяки домашній перемозі над "Чорноморцем", набрала 14 очок та займає сьоме місце. Одесити з 5 пунктами йдуть 14-ми.
"Львів" має 3 бали та посідає останню позицію в турнірній таблиці. ""Металіст 1925" з 7 очками - 12-й.
Чемпіонат України
8-й тур
19 вересня
"Зоря" - "Чорноморець" 3:0
Голи: Кабаєв,2, Гладкий, 45 (пен.), Сайядманеш, 88
"Львів" - "Металіст 1925" 0:0
- Нагадаємо, 17 вересня у 8-му турі УПЛ чернігівська "Десна" перемогла львівський "Рух" - 1:0.
- У першому матчі суботи "Колос" переграв у гостях "Інгулець".
- Також 18 вересня "Шахтар" розгромив "Маріуполь" та наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці.
- Крім цього, "Дніпро-1" на своєму полі здолав "Верес".
- "Динамо" у компенсований час вирвало перемогу над "Олександрією" в УПЛ.
- У неділю "Ворскла" у Полтаві переграла "Минай".
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