УПЛ: "Зоря" розгромила "Чорноморець", "Львів" не зміг вдома здолати "Металіст 1925"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Зоря", завдяки домашній перемозі над "Чорноморцем", набрала 14 очок та займає сьоме місце. Одесити з 5 пунктами йдуть 14-ми.

"Львів" має 3 бали та посідає останню позицію в турнірній таблиці. ""Металіст 1925" з 7 очками - 12-й.

Чемпіонат України

8-й тур

19 вересня

"Зоря" - "Чорноморець" 3:0

Голи: Кабаєв,2, Гладкий, 45 (пен.), Сайядманеш, 88

"Львів" - "Металіст 1925" 0:0

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