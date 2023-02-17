Упродовж доби росіяни 76 разів атакували Херсонщину: 3 людей загинули, 7 дістали поранення
За добу 16 лютого Херсонщина опинялася під ворожим вогнем 76 разів, від атак з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА загинули троє людей, а семеро дістали поранення
Про це поінформувала Херсонська ОВА.
16 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонську область: загарбники гатили з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БПЛА.
"Херсон російська армія атакувала 9 разів – під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали міста. Окупанти поцілили в торговельний порт та житлові будинки", - уточнила пресслужба ОВА.
Наголошується, що попередньої доби через російську збройну агресію загинули троє людей, ще семеро мирних мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що за попередню добу на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню потерпали Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Постраждали мирні люди.
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