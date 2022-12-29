Упродовж ночі росіяни гатили по Нікопольщині з артилерії: уражено будинки та лінії електропередачі
У ніч на 29 грудня окупанти тричі гатили по громадах Нікопольського району, під вогнем важкої артилерії опинилася цивільна інфраструктура
Про це звітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У ніч на 29 грудня Нікопольський район тричі перебував під атакою з важкої артилерії. Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді: російські влучання зафіксовано в лінії електропередачі та кілька приватних будинків.
Голова ОВА зазначає, що люди не постраждали.
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