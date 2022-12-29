Про це звітував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У ніч на 29 грудня Нікопольський район тричі перебував під атакою з важкої артилерії. Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді: російські влучання зафіксовано в лінії електропередачі та кілька приватних будинків.

Голова ОВА зазначає, що люди не постраждали.

За день 28 грудня російські загарбники завдали 70 ударів по території Сумської області: агресор використав артилерію, міномети та квадрокоптер.

Ввечері 28 грудня українська ППО збила 5 російських БПЛА, які намагались вдарити по Дніпропетровській області

Вночі армія РФ обстріляла два села біля Запоріжжя, пошкоджені газогін та лінія електропостачання.

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