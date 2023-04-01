Уранці РФ ударила по Сумщині: зафіксовано 4 прильоти
Ранком 1 квітня російська армія вдарила по Середино-Будській громаді в Сумській області, зафіксовано 4 прильоти
Про це поінформувала Сумська обласна військова адміністрація.
"Рано-вранці росіяни здійснили обстріл зі ствольної артилерії території Середино-Будської громади - 4 прильоти", - зазначили в ОВА.
Зазначається, що минулося без наслідків.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що протягом минулої доби Росія завдала по Україні 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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