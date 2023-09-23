Уряд Болгарії схвалив закупівлю у США понад 180 бронемашин Stryker

Про це інформує Associated Press з посиланням на пресслужбу болгарського уряду.

Зазначається, що рішення було прийнято після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів Stryker та відповідного обладнання на суму $1,5 млрд.

"Мета проєкту полягає в тому, щоб Болгарія досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також придбала і підтримувала можливості для захисту країни самостійно, у спільній операції та в системі колективної оборони, зокрема брала участь в операціях союзників за межами території країни", – йдеться в повідомленні уряду.

АР додає, що Болгарія, яка розташована на східному фланзі НАТО, активізувала свою військову модернізацію шляхом заміни застарілих радянських систем озброєння.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв пообіцяв, що його країна прискорить зусилля зі створення важкої механізованої бригади та інших проєктів для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.