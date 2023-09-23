Уряд Болгарії схвалив закупівлю у США понад 180 бронемашин Stryker
У п'ятницю, 22 вересня, Болгарія вирішила закупити у Сполучених Штатів 183 бойових машин Stryker з метою модернізації сухопутних військ країни та приведення їх у відповідність до стандартів НАТО
Про це інформує Associated Press з посиланням на пресслужбу болгарського уряду.
Зазначається, що рішення було прийнято після схвалення Державним департаментом США продажу Болгарії 183 автомобілів Stryker та відповідного обладнання на суму $1,5 млрд.
"Мета проєкту полягає в тому, щоб Болгарія досягла оперативної сумісності з союзниками по НАТО, а також придбала і підтримувала можливості для захисту країни самостійно, у спільній операції та в системі колективної оборони, зокрема брала участь в операціях союзників за межами території країни", – йдеться в повідомленні уряду.
АР додає, що Болгарія, яка розташована на східному фланзі НАТО, активізувала свою військову модернізацію шляхом заміни застарілих радянських систем озброєння.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв пообіцяв, що його країна прискорить зусилля зі створення важкої механізованої бригади та інших проєктів для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні.
- 7 вересня прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков заявив, що країна озброїть свою берегову охорону ракетами: рішення зумовлене напругою у Чорному морі, яка викликана російською агресією проти України.
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Увечері 17 вересня на узбережжі болгарського селища Тюленово виявили невідомий безпілотник. Тоді ж міністр оборони Тодор Тагарев відреагував на знахідку залишків безпілотників поблизу населеного пункту і сказав, що "немає підстав думати, що ця війна омине" країну.
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