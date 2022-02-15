Уряд доручив створити інформаційну платформу "UAразом" для інформування про ситуацію з безпекою
Кабінет Міністрів України доручив створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом" для забезпечення щоденного інформування населення щодо стану ситуації з безпекою та діяльності державних органів з питань гарантування безпеки громадян
Про це йдеться у розпорядженні №147 від 14 лютого 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що уряд доручив Міністерству культури та інформаційної політики, центральним органам державної влади, а також за згодою іншим зацікавленим органам влади, обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, Національній суспільній телерадіокомпанії, інформаційному агентству "Укрінформ" та телеканалу "Рада" починаючи з 15 лютого створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом".
Органам влади також доручено 16-20 лютого розмістити банер "UAразом" на регіональних та загальнонаціональних телеканалах, вебсайтах та вебсторінках органів державної влади у соціальних мережах.
На постійній основі, починаючи з 15 лютого, Міністерству оборони, Міністерству культури, центральним органам влади, а також за згодою іншим зацікавленим органам влади, обласним та Київській держадміністрації доручено забезпечити проведення щоденних брифінгів щодо ситуації, що склалася біля державного кордону та стану справ у Збройних силах України.
Також з 15 лютого доручено організовувати проведення тематичних патріотичних флешмобів у соціальних мережах.
Крім того, міністерству закордонних справ доручено з 16 лютого на постійній основі забезпечувати проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічей дипломатичних працівників та представників української діаспори, а також забезпечувати проведення брифінгів послів України для засобів масової інформації та експертів щодо ситуації в Україні.
Зокрема, у першому кварталі Міністерство культури, Міністерство соціальної політики та Міністерство оборони має розробити та поширити соціальну рекламу, присвячену питанням територіальної оборони.
- Нагадаємо, що Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.
- Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям та план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого.
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