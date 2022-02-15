Уряд доручив створити інформаційну платформу "UAразом" для інформування про ситуацію з безпекою

Про це йдеться у розпорядженні №147 від 14 лютого 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що уряд доручив Міністерству культури та інформаційної політики, центральним органам державної влади, а також за згодою іншим зацікавленим органам влади, обласним, Київській міській держадміністраціям, органам місцевого самоврядування, Національній суспільній телерадіокомпанії, інформаційному агентству "Укрінформ" та телеканалу "Рада" починаючи з 15 лютого створити єдину інформаційну платформу стратегічної комунікації "UAразом".



Органам влади також доручено 16-20 лютого розмістити банер "UAразом" на регіональних та загальнонаціональних телеканалах, вебсайтах та вебсторінках органів державної влади у соціальних мережах.



На постійній основі, починаючи з 15 лютого, Міністерству оборони, Міністерству культури, центральним органам влади, а також за згодою іншим зацікавленим органам влади, обласним та Київській держадміністрації доручено забезпечити проведення щоденних брифінгів щодо ситуації, що склалася біля державного кордону та стану справ у Збройних силах України.



Також з 15 лютого доручено організовувати проведення тематичних патріотичних флешмобів у соціальних мережах.



Крім того, міністерству закордонних справ доручено з 16 лютого на постійній основі забезпечувати проведення у закордонних дипломатичних установах України зустрічей дипломатичних працівників та представників української діаспори, а також забезпечувати проведення брифінгів послів України для засобів масової інформації та експертів щодо ситуації в Україні.



Зокрема, у першому кварталі Міністерство культури, Міністерство соціальної політики та Міністерство оборони має розробити та поширити соціальну рекламу, присвячену питанням територіальної оборони.

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.

Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям та план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого.