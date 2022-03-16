Уряд фактично запустив ринок пального, – експерт нафтогазового ринку

"Зараз податки зняті на все пальне. Найголовніша зміна, яка відбулась – уряд фактично запустив ринок пального", – сказав він в етері Espreso.TV.



Куюн додав: "У нас є держрегулювання, проте формула цього держрегулювання та розрахунок граничних цін відбувався по довоєнній формулі, вона була орієнтоване на російське та білоруське пальне. Тепер же його немає, а ринок – новий. Окрім того, собівартість європейського пального дорівнює цінам, які рекомендує уряд на заправках. Відповідно це створює умови, коли ніхто не буде завозити пальне, бо це буде величезний збиток. Це все дає надію, що ринок буде наповнюватись".

Нагадаємо, пальне найближчим часом має подешевшати. Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ. Про це повідомили у Держспецзв'язку.



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