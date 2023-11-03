Уряд Гондурасу відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через ситуацію в Газі
Уряд президента Гондурасу Сьомари Кастро вирішив негайно викликати свого посла в Ізраїлі для консультації на тлі серйозної гуманітарної ситуації в Газі
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна повідомив про відкликання свого посла в Ізраїлі для консультацій у зв'язку з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися палестинці в секторі Газа.
"На тлі серйозної гуманітарної ситуації, від якої страждає палестинське цивільне населення в секторі Газа, уряд президента Сьомари Кастро вирішив негайно викликати пана Роберто Мартінеса, посла Республіки Гондурас в Ізраїлі, для консультацій в Тегусігальпу", - заявив Рейна.
Рішення уряду президента Кастро послідувало за аналогічними кроками його однодумців у регіоні, зробленими раніше на початку тижня.
- Напередодні, 1 листопада, президент Чилі Габріель Борік заявив, що країна відкликає свого посла в Ізраїлі через "порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази". Колумбія також викликала свого посла в Ізраїлі на консультацію.
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