Уряд Гондурасу відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через ситуацію в Газі

Про це повідомляє Reuters.

У п'ятницю міністр закордонних справ Гондурасу Енріке Рейна повідомив про відкликання свого посла в Ізраїлі для консультацій у зв'язку з гуманітарною ситуацією, в якій опинилися палестинці в секторі Газа.

"На тлі серйозної гуманітарної ситуації, від якої страждає палестинське цивільне населення в секторі Газа, уряд президента Сьомари Кастро вирішив негайно викликати пана Роберто Мартінеса, посла Республіки Гондурас в Ізраїлі, для консультацій в Тегусігальпу", - заявив Рейна.

Рішення уряду президента Кастро послідувало за аналогічними кроками його однодумців у регіоні, зробленими раніше на початку тижня.