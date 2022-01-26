Уряд Італії рекомендував бізнесу відмовитися від зустрічі з Путіним, - La Repubblica

Про це повідомляє La Repubblica.



26 січня запланована відеоконференція Володимира Путіна із керівниками провідних італійських компаній. Учасники бесіди обговорять двосторонню співпрацю, інвестиції та перспективи подальшого розширення ділових зв'язків між підприємцями двох країн.



Уряд прем'єра Маріо Драгі рекомендував бізнесу відмовитися від зустрічі з президентом Росії через напружену ситуацію в Європі.



"Уряд Італії попросив групу лідерів провідних компаній не проводити зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, в той час як зростає напруженість у зв'язку з підготовкою до можливого вторгнення в Україну", - пише видання.



Після цього запиту, за інформацією газети, керівники компаній Eni і Snam відмовилися брати участь у відеоконференції.



Президент США Джо Байден та голова МЗС Великої Британії Елізабет Трасс не виключають введення персональних санкцій США проти Володимира Путіна в разі нового нападу на Україну.