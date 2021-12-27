Уряд має здешевлювати енергоносії для виробників соціально важливих товарів, щоб не допустити їх здорожчання, - Пендзин
Уряд має шукати способи зменшувати ціни на енергоносії для виробників соціально важливих товарів, тоді як обмеження торговельної націнки на такі товари цю проблему дорогих енергоносіїв жодним чином не вирішує
Таку думку озвучив виконавчий директор Українського економічного клубу Олег Пендзин в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Обмеження націнки чи рентабельності навряд чи вдасться нівелювати вплив дорогих енергоносіїв на кінцевий продукт. Напевно, урядові треба буде шукати способи, щоб для виробників соціально важливих продуктів харчування надавати все-таки більш дешеві енергоносії, більш дешевий газ", – пояснив він.
Введення обмежень націнок на соціально важливі товари жодним чином не знижує витрати виробника на енергоносії, наголосив Пендзин.
- Нагадаємо, що днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про можливе введення максимальних націнок на соціально важливі товари в умовах підвищених цін на енергоносії.
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