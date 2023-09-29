Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків

Уряд надасть 1 млрд грн на розвиток індустріальних парків

29 вересня, 2023 п'ятниця
09:16
Економіка

Уряд України вперше виділить фінансовий стимул у розмірі 1 млрд грн для розвитку індустріальних парків наступного року

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

"На наступний рік у проєкті бюджету ми передбачили 1 млрд гривень на облаштування індустріальних парків. Це сприятиме економічному розвитку регіонів", - заявила вона.

Свириденко вважає, що розвиток індустріальних парків створить нові робочі місця і принесе користь у вигляді податків та посилення розвитку переробної промисловості, "яка має стати новою економічною філософією України". А також створить рішення для релокованих підприємств, нових бізнесів під потреби відновлення і заміщення імпорту з Росії та Білорусі. 

В рамках робочої поїздки Свириденко відвідала індустріальний парк у Білій Церкві, де працює 9 резидентів, серед яких 4 виробництва і два складські підприємства, деякі з яких перемістились в Київську область з лінії фронту.

Нещодавно уряд дозволив органам місцевого самоврядування фінансувати проєктування і будівництво інфраструктури індустріальних парків, для резидентів яких діють фіскальні стимули: 

  • звільнення від ввізного мита та ПДВ на обладнання;
  • звільнення від податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;
  • пільгова ставка податку на нерухомість та землю — у разі рішення органів місцевого самоврядування. 

Також міністерка відвідала одну з українських біотехнологічних компаній, яка займається виробництвом препаратів з плазми крові. Директор заводу Костянтин Єфименко сказав, що невдовзі компанія планує виходити на нові ринки та посилювати спроможності завдяки залученню стартапів у сфері біотехнологій.

Фото: Юлія Свириденко


Фото: Юлія Свириденко


Фото: Юлія Свириденко

 

  •  Наступного, 2024 року, уряд компенсує українським агровиробникам частини витрат на послуги з розмінування. На це у проєкті держбюджету заклали 2 млрд грн
Україна
уряд Шмигаля
Читайте також:
збитий "Шахед"
28 вересня, 2023 четвер
Українська ППО вночі знищила 34 "шахеди" та 6 розвідувальних БПЛА
зерно, пшениця
28 вересня, 2023 четвер
Польща пропонує передати контроль над експортом українського зерна Німеччині та Литві
Сергій Лавров
27 вересня, 2023 середа
"Нападуть за 5-10 років": експерт Цибулько про заяву Лаврова щодо визнання територіальної цілісності України
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.84
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
10:04
акула
Косатки вигнали білих акул від узбережжя Південної Африки
10:00
День пам’яті трагедії Бабиного Яру
29 вересня - День пам’яті трагедії Бабиного Яру
09:58
нафта
Після стрибків ціна на нафту Brent тримається на рівні $95 за барель
09:57
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: гривня зміцнилася щодо долара
09:56
Оновлено
Херсон
Росіяни вранці вдарили по Херсону: 2 поранених
09:53
Оновлено
Курськ
У РФ звинуватили Україну в атаці на Курську область. Знеструмлено 5 населених пунктів
09:48
Ексклюзив
Сергій Згурець
Дії Сил оборони навколо Бахмута є надзвичайно важливими й потужними, - Згурець
09:31
Сі Цзіньпін
"Повне возз’єднання": Сі Цзіньпін заявив, що ніщо не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна
09:24
ЧВК Вагнер
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ повернула вагнерівців під Бахмут
09:02
Путін
Путін доручив ексголові штабу ПВК Вагнера вербувати "добровольців" на війну проти України
08:53
Прапор США
Палата представників США проголосувала за виділення $300 млн Україні
08:43
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують у Чорному морі 7 кораблів, серед них 2 ракетоносії
08:26
OPINION
Андрій Кокотюха
Спалахи внутрішньої агресії в Україні: чому це відбувається
08:23
хмари
Японські вчені виявили мікропластик у хмарах
08:16
Сауль Альварес та Джермелл Чарло (праворуч)
Тайсон зробив прогноз на бій абсолютних чемпіонів Канело - Чарло
08:06
Оновлено
знищені окупанти
Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні
07:52
Миколаївська область
Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА
07:51
Tesla авто
У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих співробітників
07:24
Оновлено
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 85 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію
06:49
Панда
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
06:43
танки Абрамс
У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
06:31
Джо Байден
"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами
06:21
окупанти
Окупанти збільшили кількість авіаударів, проте знизили темп наземних атак, - ISW
05:34
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
04:55
Держдепартамент США
Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп
04:25
Роберт Левандовські, "Барселона"
"Барселону" можуть погнати з Ліги чемпіонів
03:37
ДТП у Києві
У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок
02:59
Анатолій Трубін, Бенфіка
Українець Трубін зіграє за "Бенфіку" у принциповому матчі з "Порту"
02:23
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня
01:38
Тайсон Ф'юрі
"Потворна с***а із щілиною в зубах": Ф'юрі заявив, що битиметься з Усиком лише заради грошей
00:51
Оновлено
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
00:45
Сенат США
У Сенаті США розповіли, коли Туреччина може дозволити вступ Швеції в НАТО
00:29
Рома, Серія А, чемпіонат Італії
"Дженоа" без допомоги Малиновського принизила "Рому" в Серії А
00:26
Ігор Кузін
МОЗ: після ініціатив щодо УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися
00:00
Нідерланди, світ, кримінал
Озброєний злочинець здійснив напади в Роттердамі: троє людей загинуло
2023, четвер
28 вересня
23:59
путін
У Вірменії заявили, що ратифікація Римського статуту не зобов'яже до арешту Путіна
23:37
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки
23:16
У США почалась мовна підготовка майбутніх пілотів F-16
23:15
Rheinmetall
Уряд ФРН дозволив Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
22:44
Путін
Путін зробив святом у РФ день затвердження окупації українських територій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV