Уряд компенсує агровиробникам частину витрат на розмінування

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, передає пресслужба відомства.

"Повноцінна відбудова та відновлення української економіки неможливі без розмінування усіх територій. Йдеться зокрема про землі сільськогосподарського призначення. З огляду на це, у планах Уряду на 2024 рік – компенсація нашим агровиробникам частини витрат на купівлю послуг з розмінування на відкритих та прозорих торгах", - сказав Башлик.

Він додав, що для цього у проєкті Державного бюджету на 2024 рік уряд передбачив 2 млрд гривень.

Для швидкого та ефективного проведення розмінування територій Кабмін також стимулюватиме розвиток інноваційних виробництв і сприятиме залученню інвестицій у подальшу розбудову таких підприємств, зазначив чиновник.

Наразі розміновано майже 19 тис. квадратних кілометрів землі, а до кінця року уряд планує повернути у використання 165 тис. га земель сільгосппризначення, зауважив Башлик.