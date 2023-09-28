Уряд компенсує агровиробникам частину витрат на розмінування
У планах уряду на 2024 рік – компенсація українським агровиробникам частини витрат на послуги з розмінування. На це у проєкті держбюджету заклали 2 млрд грн
Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, передає пресслужба відомства.
"Повноцінна відбудова та відновлення української економіки неможливі без розмінування усіх територій. Йдеться зокрема про землі сільськогосподарського призначення. З огляду на це, у планах Уряду на 2024 рік – компенсація нашим агровиробникам частини витрат на купівлю послуг з розмінування на відкритих та прозорих торгах", - сказав Башлик.
Він додав, що для цього у проєкті Державного бюджету на 2024 рік уряд передбачив 2 млрд гривень.
Для швидкого та ефективного проведення розмінування територій Кабмін також стимулюватиме розвиток інноваційних виробництв і сприятиме залученню інвестицій у подальшу розбудову таких підприємств, зазначив чиновник.
Наразі розміновано майже 19 тис. квадратних кілометрів землі, а до кінця року уряд планує повернути у використання 165 тис. га земель сільгосппризначення, зауважив Башлик.
- У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
- Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
- 20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.
- 22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.
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