Уряд Німеччини підтримав легалізацію канабісу. Слово за парламентом
Кабінет міністрів Німеччини схвалив законопроєкт про легалізацію використання та вирощування канабісу з рекреаційною метою. Далі його має підтримати парламент
Про це повідомляє Reuters.
На думку експертів, новий законопроєкт потенційно може надати додаткового імпульсу аналогічній світовій тенденції.
Закон, який ще має бути прийнятий парламентом, дозволить дорослим мати до 25 грамів канабісу, вирощувати максимум три рослини, або набувати його у некомерційних закладах.
Уряд канцлера Олафа Шольца сподівається, що закон приборкає чорний ринок, захистить споживачів від зараженої марихуани та знизить злочинність, пов'язану з наркотиками.
За словами міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха, ключовим елементом плану, який усуває табу на вживання канабісу, також є кампанія щодо підвищення обізнаності про ризики, які зрештою мають обмежити споживання.
За його словами, така кампанія не привернула б такої ж уваги, якби її було проведено без зміни закону.
"З нинішніми процедурами ми не можемо серйозно захистити дітей та молодь, ця тема стала табу", - заявив Лаутербах.
За даними міністерства охорони здоров'я, кількість дорослих у Німеччині віком від 18 до 25 років, які хоча б раз вживали канабіс, майже подвоїлася у 2021 році порівняно з попереднім десятиліттям і склала 25%.
- Нагадаємо, у липні 2021 року у Німеччині дозволили продавати медичний канабіс.
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