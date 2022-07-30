Про це йдеться на урядовому сайті Норвегії.

Повідомляється, що транспортні засоби мають гарну мобільність та захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні у захисті країни від вторгнення Росії", – сказав міністр оборони Королівства Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Також повідомляється, що бронеавтомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, переносна протиповітряна оборона та бронетранспортери, які країна вже передала Україні раніше.

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