Уряд Швейцарії просить парламент відправити Україні гуманітарну допомогу
Уряд Швейцарії просить парламент схвалити надання 140 мільйонів франків ($151 млн) гуманітарної допомоги для України
Про це інформує The Guardian з посиланням на уряд країни.
Повідомляється, що продовження підтримки необхідне для покращення "небезпечного становища" людей в Україні, де 40% населення залежать від допомоги.
"Гуманітарним шляхом, дипломатичним шляхом і з метою відновлення ми можемо підтримати Україну", – сказав міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.
114 млн франків планують виділити для України. Також ще 26 млн франків – для Молдови.
Допомога охоплює укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури, а також невеликі кредити для малих сільськогосподарських підприємств. Крім того, можуть підтримати розмінування, психологічна та соціальна підтримка населення.
Швейцарія вже виділила 1,3 млрд франків на підтримку України, у тому числі 270 млн франків на допомогу жителям країни та 1,03 млрд франків на підтримку українців, які втекли до Швейцарії.
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