Про це інформує The Guardian з посиланням на уряд країни.

Повідомляється, що продовження підтримки необхідне для покращення "небезпечного становища" людей в Україні, де 40% населення залежать від допомоги.

"Гуманітарним шляхом, дипломатичним шляхом і з метою відновлення ми можемо підтримати Україну", – сказав міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс.

114 млн франків планують виділити для України. Також ще 26 млн франків – для Молдови.

Допомога охоплює укриття для шкіл, ремонт лікарень та енергетичної інфраструктури, а також невеликі кредити для малих сільськогосподарських підприємств. Крім того, можуть підтримати розмінування, психологічна та соціальна підтримка населення.

Швейцарія вже виділила 1,3 млрд франків на підтримку України, у тому числі 270 млн франків на допомогу жителям країни та 1,03 млрд франків на підтримку українців, які втекли до Швейцарії.