Уряд скасував проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році
Кабмін скасував проведення всеукраїнського перепису населення, запланованого на 2023 рік. Цим питанням займатимуться після завершення війни проти РФ
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Визнано таким, що втратило чинність, розпорядження КМУ від 09.12.2020 N 1542 "Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення". Доручено Державній службі статистики після припинення чи скасування воєнного стану в Україні внести пропозицію щодо проведення Всеукраїнського перепису населення", - написав він.
Що відомо про плани уряду провести перепис населення
Перепис населення України планували на 2023 рік, 19 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволить цифровізувати перепис.
Водночас демографка Елла Лібанова стверджує, що перепис населення, який планували провести у 2023 році, може відбутися орієнтовно наприкінці 2025 року, оскільки під час війни його проводити не можна.
Своєю чергою очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Україна готова провести перепис населення із застосуванням сучасних цифрових засобів верифікації.
Варто зазначити, що перепис населення України 2001 року став першим і єдиним переписом населення незалежної України станом на 2023 рік.
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