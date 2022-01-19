Уряд виділить громадам 231 млн грн для розбудови мережі ЦНАПів
У середу, 19 січня, Кабмін постановив упродовж 2022 року надати громадам 231 млн грн субвенції для розвитку та розбудови мережі ЦНАПів
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Ми внесли зміни до постанови, яка регулює порядок надання цієї субвенції. Зокрема, кошти можна буде витратити на облаштування територіальних підрозділів центрів надання адмінпослуг та віддалених робочих місць", - зазначив він.
Шмигаль додав, що за минулий рік мережа ЦНАПів збільшилася майже удвічі.
"Понад 90% українців уже зараз говорять про позитивний досвід отримання послуг у центрах. Ключова мета залишається незмінною - кожне місто в Україні з населенням понад 10 тис. людей у найближчий рік повинне отримати власний ЦНАП", - сказав прем'єр.
- Нагадаємо, більш ніж 1,2 тис. центрів надання адмін послуг консультують громадян, як згенерувати COVID-сертифікати й отримати виплати за вакцинацію в межах проєкту "єПідтримка".
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