Уряд змінив Порядок держреєстрації і зняття з обліку автомобілів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.



"На засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". Ця постанова приводить у відповідність до чинного законодавства та вдосконалює порядок перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні.



Як зазначила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, "сьогодні положення відповідного Порядку не кореспондуються з положеннями законів України, які надають права заставодержателям на продаж заставного майна - автомобілів, які були передані в заставу саме цьому окремому кредитору".



Крім того, потребує приведення Порядку у відповідність до Закону № 1701-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні", який визначає, що реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною.



"Відтепер покупці предмета обтяження зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори – реалізовувати своє право на продаж та реєстрацію за новим власником предмета забезпечувального обтяження", - підсумувала Валерія Коломієць.

Нагадаємо, що Кабмін дозволив Укравтодору залучити кредити під держгарантії на 20 млрд грн.

Крім того, Уряд виділить громадам 231 млн грн для розбудови мережі ЦНАПів.

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