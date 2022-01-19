Уряд змінив Порядок держреєстрації і зняття з обліку автомобілів
Кабмін схвалив постанову щодо вдосконалення порядку перереєстрації автомобілів, відомості про власників яких містяться в Єдиному реєстрі боржників
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
"На засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову "Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів". Ця постанова приводить у відповідність до чинного законодавства та вдосконалює порядок перереєстрації транспортного засобу в разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, "сьогодні положення відповідного Порядку не кореспондуються з положеннями законів України, які надають права заставодержателям на продаж заставного майна - автомобілів, які були передані в заставу саме цьому окремому кредитору".
Крім того, потребує приведення Порядку у відповідність до Закону № 1701-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення розбіжностей та осучаснення реалізації майна в іпотеці та виконавчому провадженні", який визначає, що реалізація арештованого майна здійснюється шляхом проведення електронних аукціонів або за фіксованою ціною.
"Відтепер покупці предмета обтяження зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори – реалізовувати своє право на продаж та реєстрацію за новим власником предмета забезпечувального обтяження", - підсумувала Валерія Коломієць.
- Нагадаємо, що Кабмін дозволив Укравтодору залучити кредити під держгарантії на 20 млрд грн.
- Крім того, Уряд виділить громадам 231 млн грн для розбудови мережі ЦНАПів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.95Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе