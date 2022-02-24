Усі атомні електростанції України працюють стабільно у штатному режимі, - "Енергоатом"
Всі атомні електростанції України - Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - вранці 24 лютого працюють у штатному режимі
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Жодних проявів, що свідчать про можливість вчинення будь - яких дій, які могли б призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано", - додали у підприємстві.
У НАЕК наголосили, що основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів станцій за межами їх захищених зон - під посиленим наглядом особового складу військових частин, що забезпечують охорону і оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств, усі вони переведені в режим посиленого чергування. Також посилено фізичний захист АЕС.
"Енергоатом" експлуатує 15 атомних реакторів та виробляє близько 60% електроенергії України.
- Нагадаємо, 2 лютого експерт з енергетичних питань Олексій Хабатюк заявив, що Україна має запас палива для атомних електростанцій на півтори року, тому проблем з паливом через загострення ситуації з боку РФ навіть у разі роботи всіх енергоблоків АЕС не буде.
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