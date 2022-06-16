Про це інформує уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"16 липня 2022 року, набирають чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах", - йдеться в повідоменні.

Тобто, з 16 липня:

товар із комп’ютерною програмою - від автомобіля до електрокавоварки, має бути з українськомовним інтерфейсом незалежно чи є в приладу електронний екран, чи панель керування зі звичайними кнопками;

усі інтернет-ресурси: вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо, які зареєстровані в Україні, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів за замовчуванням.

"Варто наголосити, що суб’єкти господарювання, які здійснюють обслуговування українських споживачів в мережі інтернет (інтернет-магазини, інтернет-каталоги тощо) вже з 16 січня 2021 року зобов’язані розміщувати на відповідних інтернет-ресурсах інформацію про товари та послуги державною мовою. Однак, відтепер вони зобов’язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною (містити максимальний обсяг інформації) та завантажуватися за замовчуванням", - написав Кремінь.

Відсутність української версії після 16 липня означатиме свідоме порушення вимог закону про державну мову. Тому за ігнорування закону може накладатися штраф від 3 400 до 8 500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне накладатиметься штраф від 8 500 до 11 900 грн.



Українськомовна версія іноземного інтернет-представництва, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, але достатній для того, аби українці могли повністю розуміти діяльність.

Нагадаємо, "Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись". Мовний омбудсмен дав поради для охочих опанувати українську мову.

Політикиня, юристка, нардепка 8-го скликання Вікторія Пташник закликала ведучих парламентського каналу і тих, які претендують на "Єдині новини", не використовувати російську мову в телеефірах.

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