Про це інформує Reuters з посилання на авіаоператора.

Страйк в аеропорту розпочався близько 02:30 GMT.

Повідомляється, що профспілка Ver.di закликала персонал аеропорту в наземних службах і в аеропортовій компанії розпочати страйк щодо зарплатні.

Представник профспілок Енріко Рюмкер вважає, що одноденна зупинка роботи це недостатній прогрес у переговорах щодо заробітної плати працівників. Головна ціль цієї акції є рух у перемовинах між працівниками та компанією.

"Ми сподіваємося, що тиск достатній. Якщо ви бачите, наскільки високий рівень інфляції, і враховуєте, що колегам з цієї області не підвищували зарплату багато-багато років, ця пропозиція, звичайно, ляпас для колег", - сказав Рюмкер.

За словами представника профспілок, компанія аеропорту виступила з колективним договором на 24 місяці, згідно з яким з 1 червня зарплати підвищаться на 3%, а з 1 травня наступного року - ще на 2%.

Загалом на середу було заплановано близько 300 злетів і посадок з майже 35 тисячами пасажирів.

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