Усі вільні населені пункти Луганщини зазнають постійних обстрілів, евакуацію призупинено, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій гайдай на телеграм-каналі.

"Гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити)", – розповів Гайдай.

Нагадаємо, як повідомляли у британській розвідці, понад половина Сєвєродонецька окупована росіянами, у місті посилилися бої.

1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху й закріплюються в центрі Сєвєродонецька.

В Інституті дослідження війни зазначили, що українські військові могли ухвалити рішення про відступ із Сєвєродонецька заради контрнаступу в Херсонській області.

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