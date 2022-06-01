Усі вільні населені пункти Луганщини зазнають постійних обстрілів, евакуацію призупинено, - Гайдай
Лисичанськ повністю під українським контролем. Всі вільні населені пункти Луганщини постійно знаходяться під обстрілами. Евакуація призупинена
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій гайдай на телеграм-каналі.
"Гумвантажі до Сєвєродонецька немає змоги завозити (лікарня має достатню кількість ліків та інших медзасобів, гумштаби мають запаси продуктів - на певний час цього може вистачити)", – розповів Гайдай.
- Нагадаємо, як повідомляли у британській розвідці, понад половина Сєвєродонецька окупована росіянами, у місті посилилися бої.
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1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху й закріплюються в центрі Сєвєродонецька.
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В Інституті дослідження війни зазначили, що українські військові могли ухвалити рішення про відступ із Сєвєродонецька заради контрнаступу в Херсонській області.
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