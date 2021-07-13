Усик ошелешив фанатів кардинальною зміною іміджу, боксер став повністю лисим. ВІДЕО
Український боксер Олександр Усик кардинально змінив імідж і побрився налисо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Боксери Олександр Усик і Даніель Ляпін записали відео челендж. Спортсмени зіграли у знамениту гру "Камінь, ножиці, папір", той хто програв змушений був поголити голову налисо.
У дуелі Усик поступився своєму молодшому товаришу і був змушений побритись "під нуль" - обіцянку стримав.
"Суперечка дорожча за гроші", - написав Усик під роликом.
- 13 липня стало відомо, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко допоможе Олександру Усику готуватися до бою з Ентоні Джошуа.
- Після цього промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що про поєдинок українця проти Джошуа поки не оголошено офіційно через юридичні аспекти контракту.
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