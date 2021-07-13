Промоутер пояснив, чому Усик та Джошуа зволікають з підписами під контрактом на бій
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що про поєдинок українського боксера проти британця Ентоні Джошуа поки не оголошено офіційно через юридичні аспекти контракту
Про це Красюк розповів у інтерв'ю Luckypunch.net.
За його словами, бій відбудеться 25 вересня у Лондоні, а зараз залишилося лише дочекатися його офіційного оголошення.
"Бій Усик - Джошуа повинен пройти 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні. Офіційне оголошення буде, коли K2, Matchroom Boxing, Джошуа та Усик в своїх соціальних мережах опублікують новину про те, що контракт підписаний і бій відбудеться. Інформація про дату проведення бою ні для кого вже не є секретом. Чи відбудеться бій на 100%, можна буде сказати лише тоді, коли боксери вийдуть на ринг і прозвучить гонг", - сказав Красюк.
Він додав, що наразі залишилося владнати лише деякі юридичні аспекти контракту.
"Сьогодні ми вже відправили Олександру чистові варіанти контрактів на узгодження. Це вже чисто формальне питання часу: сьогодні або завтра поставимо під контрактом свої підписи. Звичайно, це вже триває деякий час. Юридичні аспекти цього контракту є дуже важливими, тому що він відрізняється від звичайного. Ми прописуємо умови відразу двох поєдинків. Ми робимо так, щоб максимально узгодити умови реваншу після того, як Усик переможе Джошуа", - пояснив Красюк.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 13 липня стало відомо, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко допоможе Олександру Усику готуватися до бою з Ентоні Джошуа.
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