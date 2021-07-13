Промоутер пояснив, чому Усик та Джошуа зволікають з підписами під контрактом на бій

Про це Красюк розповів у інтерв'ю Luckypunch.net.

За його словами, бій відбудеться 25 вересня у Лондоні, а зараз залишилося лише дочекатися його офіційного оголошення.

"Бій Усик - Джошуа повинен пройти 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні. Офіційне оголошення буде, коли K2, Matchroom Boxing, Джошуа та Усик в своїх соціальних мережах опублікують новину про те, що контракт підписаний і бій відбудеться. Інформація про дату проведення бою ні для кого вже не є секретом. Чи відбудеться бій на 100%, можна буде сказати лише тоді, коли боксери вийдуть на ринг і прозвучить гонг", - сказав Красюк.

Він додав, що наразі залишилося владнати лише деякі юридичні аспекти контракту.

"Сьогодні ми вже відправили Олександру чистові варіанти контрактів на узгодження. Це вже чисто формальне питання часу: сьогодні або завтра поставимо під контрактом свої підписи. Звичайно, це вже триває деякий час. Юридичні аспекти цього контракту є дуже важливими, тому що він відрізняється від звичайного. Ми прописуємо умови відразу двох поєдинків. Ми робимо так, щоб максимально узгодити умови реваншу після того, як Усик переможе Джошуа", - пояснив Красюк.

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) та має 25 вересня зустрітися з Ентоні Джошуа. Британець є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

