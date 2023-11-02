Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі

Про це повідомляє TMZ Sports.

За словами Нганну, він хоче провести з Ф'юрі реванш, але для цього треба, аби Усик відмовився від негайного проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу з британцем.

"Найбільше хочу негайний реванш. Якби все залежало тільки від мене, то наступним був би реванш. Це найкращий сценарій. Якщо Усик міг би відійти вбік і дати мені побитися з Ф'юрі ще один раз, то я б так і зробив. А потім нехай вони роблять усе, що хочуть", - сказав боєць камерунського походження із Франції.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом, у разі відмови битися у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).