Усик проанонсував бій проти Ф'юрі

Відео з'явилось на офіційному каналі Усика у ютубі.

Проморолик назвали "Хто буде королем боксу". Наприкінці відео з’явився напис: "Зробімо це заради боксу".

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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