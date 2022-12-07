Усик проанонсував бій проти Ф'юрі
У мережі з'явився проморолик бою українця Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі
Відео з'явилось на офіційному каналі Усика у ютубі.
Проморолик назвали "Хто буде королем боксу". Наприкінці відео з’явився напис: "Зробімо це заради боксу".
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
- Після бою Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з Усиком йому може знадобитися операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців.
- Також стало відомо, що Олександр Усик уникнув проведення обов'язкового захисту титулу IBF перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.
- 5 грудня Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика.
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