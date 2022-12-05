Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами британця, його промоутер Френк Воррен розповів йому, що зустріч з українцем може відбутися у лютому чи березні 2023 року і він згоден провести бій.

"Я з нетерпінням чекаю на великий 2023 рік. Я чую всі ці розмови про "великі гроші" в Саудівській Аравії. Френк казав мені, що бій може відбутись в першому кварталі наступного року - в лютому або на початку березня. Тож зробімо це. Я готовий, і Усик, схоже, готовий", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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