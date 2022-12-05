"Почув про великі гроші": Ф'юрі зробив довгоочікувану заяву про супербій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі погодився провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти українця Олександра Усика
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами британця, його промоутер Френк Воррен розповів йому, що зустріч з українцем може відбутися у лютому чи березні 2023 року і він згоден провести бій.
"Я з нетерпінням чекаю на великий 2023 рік. Я чую всі ці розмови про "великі гроші" в Саудівській Аравії. Френк казав мені, що бій може відбутись в першому кварталі наступного року - в лютому або на початку березня. Тож зробімо це. Я готовий, і Усик, схоже, готовий", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
- Після бою Ф'юрі заявив, що перед поєдинком з Усиком йому може знадобитися операція після якої він відновлюватиметься близько двох місяців.
- Також стало відомо, що Олександр Усик уникнув проведення обов'язкового захисту титулу IBF перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу.
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